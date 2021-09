800.000 Tonnen Lebensmittel landen im Müll

Private Haushalte sind daran stark beteiligt. Das müsste nicht sein. Mit wenigen Tricks könne der Müllberg kleiner werden, sagt eine Expertin.

Die Österreicherinnen und Österreicher sind Lebensmittelverschwender. Etwa 800.000 Tonnen Essen landen pro Jahr im Müll. 42 Prozent davon stammen aus privaten Haushalten, der Rest aus dem Handel oder er fällt bei der Produktion an.

Den Bürgerinnen und Bürgern ist das Problem durchaus bewusst. Bei Umfragen gaben 36 Prozent der Befragten an, dass sie zumindest einmal in der Woche Essen in den Mistkübel werfen, wobei die Jüngeren mit der Nahrung deutlich sorgloser umgehen als die ältere Generation. Im Durchschnitt ...