Abtreibungsarzt sucht Nachfolger:"Ich kann meine Patientinnen nicht einfach im Stich lassen"

Vorarlbergs einziger Abtreibungsarzt steht vor der Pension, die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich äußerst schwierig. Das Thema polarisiert nach wie vor.

Benedikt-Johannes Hostenkamp ist der einzige Arzt in Vorarlberg, der Abtreibungen vornimmt. Der fast 70-Jährige würde nun gern in Pension gehen. Der Arzt hat aber noch keinen Nachfolger für seine Praxis gefunden und macht so lang weiter, bis ein neuer Arzt gefunden wird. "Im Jahr kommen etwa 300 Patientinnen in meine Praxis, die ihre Schwangerschaft abbrechen möchten. Die Frauen kann ich jetzt nicht einfach im Stich lassen", sagt Hostenkamp.

Schwangerschaftsabbrüche sind in Österreich seit 1975 durch die Fristenlösung innerhalb ...