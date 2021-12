"ÄrztInnen gegen Covid" verzeichnet 4.000 Unterstützer

Das Lichtermeer am Ring vom Sonntag hat auch eine Vielzahl an Ärztinnen und Ärzten mobilisiert, die sich gegen "gezielte Desinformation" und gegen Attacken gegen Wissenschaft und Gesundheitspersonal positionieren. Unter dem Titel "ÄrztInnen vs COVID" wurden Unterschriften gesammelt, am Montag wurden bereits fast 4.000 Unterstützer gezählt.

"Wir fühlen uns ausschließlich der Wissenschaft verpflichtet, den Erkenntnissen Tausender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die seit Beginn der Pandemie mit Leib und Seele unerlässlich daran arbeiten, Gesundheit und Menschenleben zu schützen und zu retten", heißt es in einer auf https://www.aerztinnenvscovid.info/ veröffentlichten Erklärung: "Eine Impfung ist keine politische Aussage. Sie ist nicht rot, grün, schwarz, pink oder blau. Sie sollte farblos und neutral sein." Und weiter: "Es sterben tagtäglich Menschen, weil sie ungeimpft sind. Sie sind ungeimpft, weil sie Angst haben und weil sie fehlinformiert wurden und weiterhin fehlinformiert werden", so die Ärztinnen und Ärzte: "In unseren Herzen brennen wir weiterhin, so viele Mitmenschen wie möglich vor dieser Krankheit zu schützen, sei es durch Impfungen oder durch andere Maßnahmen."