Agentenkrimi mit vier angeklagten Geheimdienstbeamten vor dem Strafgericht

Der Geheimdienst soll für Israel einen syrischen Kriegsverbrecher in Österreich versteckt haben. Die Anklagebehörde ortet Amtsmissbrauch. Der Erstbeschuldigte weilt in Dubai und ist nicht erschienen.

"Top secret, streng geheim" - das war am Freitag die Devise im Großen Schwurgerichtssaal am Landesgericht Wien. Gleich am Eingang teilte der Gerichtspräsident in einem Aushang mit, dass ein Film- und Fotografierverbot gelte. Und im Saal war die Rede von Partnerdiensten, Zielpersonen, Informationsgewinnung und sonstigen Begriffen, die bei Geheimdiensten offenbar üblich sind. Ein nicht alltäglicher Agententhriller mit dem Codenamen "White Milk", mit dem sich das Schöffengericht beschäftigen muss. Auf der Anklagebank nahmen drei Topagenten des ehemaligen Bundesamts für Verfassungsschutz und ...