Alarmfahndung nach Überfall auf Bankfiliale in St. Pantaleon

Der Räuber bedrohte eine Bankangestellte mit einem Messer und erbeutete einen Bargeldbetrag in unbekannter Höhe.

Am Freitagnachmittag überfiel ein Mann eine Bankfiliale in St. Pantaleon in Oberösterreich. Der Räuber betrat um ca. 16 Uhr die Filiale, bedrohte eine Angestellte mit einem Messer und forderte Bargeld. Laut Friedrich Stadlmayr, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Oberösterreich, händigte die Bankangestellte dem Mann einen Bargeldbetrag in unbekannter Summe aus. Der Täter flüchtete daraufhin mit einem silbernen Kleinwagen, vermutlich mit einem Braunauer Kennzeichen. Links auf der Vorderseite des Wagens soll sich ein Feuerwehr-Aufkleber befinden. Der Mann war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Kappe und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Laut Polizei soll der Täter etwa 1,80 Meter groß sein und mit österreichischem Dialekt gesprochen haben. Die Fahndung läuft noch.