"Alte Römer" paddeln mit Patrouillenschiff die Donau hinab

Einen Blick auf Menschen, die teils mit römischen Tuniken bekleidet auf einem römischen Patrouillenschiff die Donau hinabrudern, kann man am österreichischen Abschnitt des Flusses erhaschen. Im Rahmen der "Living Danube Connecting Cruise" ist eine Crew in einem historischen Nachbau eines Schiffs des Typs "Lusoria" momentan unterwegs. Am Freitag (29. Juli) landet man in Mautern an, zwei Tage später ist die "Danuvia Alacris" bei einem Römerfest in Tulln (beide NÖ) zu sehen.

