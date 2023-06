Alterslimit für Lotto, Rubbellose & Co wird auf 18 angehoben

Die Österreichischen Lotterien heben mit Stichtag 10. Juli 2023 die Altersgrenze für den Verkauf von Wettscheinspielen und Sofortlotterien auf 18 Jahre an. Damit soll der Spieler- und Jugendschutz verbessert werden, betonten der Glücksspielkonzern am Donnerstag. Lotto, EuroMillionen und Ähnliches spielen sowie Brief- und Rubbellose kaufen darf dann nur mehr, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER Neue Regelung gilt ab 10. Juli 2023