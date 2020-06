Anschober kündigt Coronatests für Reisende aus Gütersloh an

Reisende aus dem Kreis Gütersloh im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen dürfen künftig nur mit einem negativen Coronatest nach Österreich reisen. Das kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntagabend in der ORF-Sendung "Im Zentrum" an. Österreich verhalte sich mit diesen Plänen analog zu deutschen Bestimmungen. Eine Reisewarnung gilt nur noch für den Kreis Gütersloh.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER "Wir machen da eine gemeinsame Linie", so Anschober