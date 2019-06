Ein 40-jähriger Arbeiter ist am Donnerstag auf einer Großbaustelle in Eggelsberg (Bezirk Braunau) tödlich verunglückt. Der Mann war von einem umkippenden Schalungstisch etwa dreieinhalb Meter in die Tiefe gefallen und dann noch von dem Tisch am Kopf getroffen worden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, berichtete die oberösterreichische Polizei.

Quelle: APA