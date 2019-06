Bauernhof und Jausenstation in Tirol brannten

Nach dem Vollbrand eines Bauernhofes sowie einer nahegelegenen Jausenstation in der Nacht auf Sonntag in Going in Tirol (Bezirk Kitzbühel) tappen die Ermittler vorerst noch im Dunklen. Die genaue Brandursache blieb zunächst unklar, die Ermittlungen an Ort und Stelle dauerten Sonntagnachmittag an.

SN/APA (Zoom.Tirol)/ZOOM.TIROL Vollbrand in Going