Bereits mehr als 2.200 Pflegeheimbewohner an Covid gestorben

In Österreich sind seit Beginn der Coronavirus-Pandemie bereits mehr als 2.200 Bewohner von Alters- und Pflegeheimen an oder mit Covid-19 gestorben. Ein entsprechender Bericht der Tageszeitung "Österreich" (Sonntagausgabe) wurde der APA vom Gesundheitsministerium bestätigt. Von den bis Sonntagvormittag gemeldeten 5.351 Todesfällen von Infizierten waren 2.238 Opfer in Alters- und Pflegeheimen gemeldet, hieß es auf Nachfrage. Das sind 42 Prozent aller Corona-Todesfälle im Land.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Ein Pflegewohnhaus in Wien aufgenommen (Archivbild)