Betrunkener fuchtelte an Dönerstand mit Machete herum

Die Bitte eines 17-Jährigen um eine Zigarette hat Freitagabend bei einem Betrunkenen an einem Dönerstand in Wien-Floridsdorf einen Aggressionsschub ausgelöst. Der 38-Jährige bedrohte den Teenager und fuchtelte zudem mit einer Machete herum, berichtete die Polizei am Samstag.

