Bildung steckt in den Kinderschuhen

Früher war ein Studium den Reichen vorbehalten. Ein Uni-Abschluss verhieß gleichzeitig Erfolg. Wie sieht es heute mit der Chancengerechtigkeit aus?

Toms Vater besitzt eine kleine Ordination, das Interesse für Medizin wurde Tom also schon in die Wiege gelegt. Glaubt man Statistiken, so wird er höchstwahrscheinlich auf eine höhere Schule gehen und anschließend Medizin studieren. Wäre Tom nicht aus einer gebildeten Familie und wäre er dazu der deutschen Sprache vielleicht nicht mächtig, hätte er schlechtere Karten.