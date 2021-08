Bischof Alois Schwarz muss doch nicht vor das Strafgericht

Die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung gegen den kirchlichen Würdenträger eingestellt - "mangels hinreichender Verdachtslage."

Alois Schwarz, Bischof in St. Pölten und bis 2018 in der Diözese Gurk-Klagenfurt, kann aufatmen: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) teilte am Freitag auf SN-Anfrage mit, dass die Ermittlungen gegen sieben Personen und zwei Verbände eingestellt worden seien. "Mangels hinreichender Verdachtslage insbesondere in Ansehung der Erweislichkeit eines Vorsatzes", sagte Behördensprecherin Caroline Czedik-Eysenberg. Gegenstand des Verfahrens war ein möglicher Abgabebetrug. Die WKStA hatte den Verdacht gehegt, das Bistum Gurk, dessen Chef Schwarz zu dieser Zeit war, könnte bei einem Immobilienverkauf einen ...