Bluttaten in Kärnten: Zwei Frauen ermordet - Großfahndung läuft

Zwei schreckliche Bluttaten haben sich am Samstag in Kärnten ereignet. In Drobollach am Faaker See wurde kurz vor 9.00 Uhr eine 56-jährige Frau auf offener Straße erschossen. Kurz davor war laut Polizei eine 62-jährige Frau in Wernberg getötet worden, allerdings nicht mit einer Schusswaffe. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um ein und denselben Täter handelt.

Nach dem ersten Vorfall dürfte der Täter mit dem Auto nach Drobollach gefahren sein. Warum er dort das 56 Jahre alte Opfer erschossen hat, war vorerst völlig unklar. Ein Kind hatte mit angesehen, wie die Frau auf offener Straße von einem Projektil getroffen wurde und am Gehsteig zusammenbrach. Die Polizei fahndet landesweit nach dem Täter, der mit einem weißen Fahrzeug unterwegs sein soll. Nahe den Grenzübergängen wurden Kontrollpunkte eingerichtet, auf den Autobahnen wurden die Fahrzeuge über die Kontrollplätze geleitet, auch der Polizeihubschrauber war im Einsatz. Über das Motiv für die beiden Bluttaten gab es vorerst keine Informationen. Quelle: APA