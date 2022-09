Braunau: 87-jähriger Mesner in Kirche brutal niedergeschlagen

Schockierende Tat in einem Gotteshaus in Braunau: Der betagte Mesner der Kirche wurde blutüberströmt aufgefunden - ein 26-jähriger Rumäne schlug ihm laut Polizei mehrmals mit einem Metallgegenstand auf den Hinterkopf.

Mehrere Personen hatten den Mesner am Donnerstag gegen 19.30 Uhr blutüberströmt und schwer verletzt vor der Kirche im Stadtteil Haselbach aufgefunden und die Polizei alarmiert. Wegen des hohen Blutverlustes, so heißt es in der Polizeiaussendung vom Freitag, wurde der 87-Jährige sofort ins Krankenhaus Braunau gebracht.

Die Ermittler erhoben, dass der Mesner bei seinem täglichen Abendgebet von einem 26-jährigen Rumänen angesprochen und angebettelt worden war. In den vergangenen Jahren gab der 87-Jährige dem Rumänen bereits mehrmals Geld - am Donnerstag gab der Mesner dem 26-Jährigen jedoch zu verstehen, dass er dieses Mal keine Geldspende erhalten werde. Daraufhin, so die Polizei, schlug der Rumäne dem Mesner, der auf der Gebetsbank kniete, mit voller Wucht mit einem Metallgegenstand auf den Hinterkopf, wodurch dieser blutüberströmt zu Boden ging. Anschließend hielt der 26-Jährige dem Mesner noch den Mund zu, um diesen daran zu hindern, um Hilfe zu rufen.

Mutmaßlicher Täter wenige Stunden nach brutaler Attacke gefasst

Bereits nach wenigen Stunden konnte die Identität des wohnungslosen Rumänen von Polizisten ermittelt werden - der 26-Jährige wurde in einem Wohnhaus im Bezirk Braunau lokalisiert und widerstandslos festgenommen.

Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Ried eingeliefert.