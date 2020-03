Bundeskanzler dämpfte Hoffnung der Österreicher auf schnelle Rückkehr zur Normalität

Möglich sei nach Ostern im besten Fall eine schrittweise Verringerung der Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Das machte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei der Pressekonferenz zur aktuellen Coronalage in Österreich klar.

Wie lang die Maßnahmen noch dauern werden? Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte Dienstagmittag: "Die ehrliche Antwort ist, wir haben noch kein valides Zahlenmaterial. Wir bitten um Geduld bis Freitag. Die Maßnahmen brauchen, bis sie greifen." Am Freitag werde die Bundesregierung die Bevölkerung dann über den aktuellen Stand informieren. Allerdings dämpfte er die Hoffnung, dass die Maßnahmen nach dem 14. April ordentlich zurückgefahren werden könnten.

Möglich sei höchstens eine schrittweise Verringerung, das könne er schon sagen, die Betonung liege auf Ziel und auf schrittweise. "Wir werden nach Ostern in einer Phase sein, die der heutigen mehr ähnelt als dem Normalzustand." Wie genau es bezüglich Ausgangsbeschränkungen, geschlossener Schulen, Geschäfte und Restaurants weitergehen werde, wollte der Bundeskanzler auch auf Nachfrage nicht konkretisieren. Klar sei: "Es wird nicht das Leben von heute auf morgen wieder so sein, wie es war."

Kurz vergaß nicht, die Österreicher zu loben und weiter zu motivieren. "Wir haben es in der Hand, dass es in Österreich keine Zustände wie in Italien oder Spanien gibt", betonte er. Einzelne dürften aber nicht die Mehrheit gefährden, deswegen werde die Polizei auch strafen, wenn Leute sich nicht an die Maßnahmen hielten, diesbezüglich habe er den Innenminister angewiesen. Die Regierung arbeite intensiv an der Beschaffung von Schutzausrüstung und dem Ausbau der Testkapazitäten. Diese sollen auf 15.000 pro Tag ausgebaut werden. "Wir werden auf Schnelltests setzen, um bald 100.000 Menschen breitenwirksam zu testen."

Mit 100 Millionen Euro soll seinen Informationen nach die Pflegearbeit unterstützt werden, damit solle der Ausfall von 24-Stunden-Pflegern und -pflegerinnen aus dem Ausland zumindest abgefedert werden. Was den Arbeitsmarkt betreffe, "ich ersuche alle Unternehmen noch einmal, auf das Modell der Kurzarbeit zu setzen, es steht allen Unternehmen offen." Das Paket für die Härtefälle wird seinen Worten nach gerade aktualisiert, und es werde ab nächster Woche möglich sein, Beträge auszuzahlen. "Abschließend ein großes Danke an alle Österreicherinnen und Österreicher."

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) erinnerte daran, man solle sich nur kurz im Freien aufhalten, und das Ganze nicht überdehnen. Auch er appelliert an die Unternehmen, das Kurzarbeitsmodell zu übernehmen. "Wir werden das so lang dotieren, so lang die Mittel gebraucht werden. Die Betroffenen müssen dadurch nicht in die Arbeitslosigkeit." Für einen Neustart nach der Coronakrise sei die Kurzarbeit die beste Voraussetzung. "Auch Freiberufler können das nutzen, es ist ein völlig neues Modell, es gibt kaum mehr eine Branche, die es nicht nutzen kann." Dazu komme der Härtefallfonds, bei dem gegen Ende der Woche schon die ersten Anträge bei der Wirtschaftskammer gestellt werden können. "Es gibt eine Erstauszahlung, die unbürokratisch stattfindet."

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sagte, bis auf Tirol gebe es österreichweit weniger Ansteckungen. "Der Gesamttrend hat sich verbessert, ist aber noch nicht dort, wo wir hinwollen. Wir haben einen Peak in Tirol, wo wir uns besonders anstrengen müssen, um eine Trendwende zu erreichen." Die Schwierigkeit sei, dass die Maßnahmen seit 8, 9, 10 Tagen laufen würden, aber sich noch nicht in den Zahlen niederschlagen würden. "Deswegen werden wir die Zahlen am Freitag noch einmal evaluieren und uns dann ansehen, wie sich das zweite Maßnahmenpaket auswirkt." Nach Informationen des Gesundheitsministers sind aktuell 4742 Menschen in Österreich erkrankt, 3,4 Prozent davon sind im Spital, 0,4 Prozent in Intensivstationen. Bei 4579 Betroffenen sei der Krankheitsverlauf mild, das seien über 95 Prozent.

Die weitere Strategie ist für den Gesundheitsminister klar: Soziale Kontakte vermeiden, Verdachtsfälle testen, Kranke und ihr Umfeld isolieren und damit die Ausbreitung des Coronavirus aufzuhalten.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) verdeutlichte noch einmal, dass die Ausgangsbeschränkungen einzuhalten seien. "Es sind nur noch wenige, die nicht verstehen wollen, sich an die Regeln zu halten. Und die werden jetzt konsequent angezeigt." Die Kriminalität verändere sich, Einbruchskriminalität nehme naturgemäß ab, im gleichen Zug steige die Internetkriminalität. Die Lage an den Grenzen habe sich stabilisiert, vor allem an der ungarischen Grenze.

