Bus kippte im Bezirk Neunkirchen um: Zwei Verletzte

Beim Ausweichen vor einem entgegenkommenden Fahrzeug ist Montagmittag ein Linienbus bei Pichl in der Gemeinde Zöbern (Bezirk Neunkirchen) über eine rund drei Meter hohe Böschung gekippt. Der 62-jährige Lenker und die einzige Insassin im Alter von 61 Jahren erlitten Verletzungen, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Die Frau wurde mit dem Notarzthubschrauber in das AKH Wien geflogen.

SN/APA (Einsatzdoku.at/Lechner)/EIN Der Bus landete im im Straßengraben