Caritas eröffnete Tageszentrum für Kriegsvertriebene in Wien

Vor dem Hintergrund einer europäischen Flüchtlingskatastrophe hat die Caritas der Erzdiözese Wien am Mittwoch ein Tageszentrum für ukrainische Flüchtlinge am Wiener Hauptbahnhof eröffnet. In einem Gebäude des Erste Campus sollen vor allem eine Weiterreise wartende Ukrainerinnen und Ukrainer die Möglichkeit erhalten, tagsüber auszuspannen. Sie werden aber auch verpflegt.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Betreuung von weiterreisenden Flüchtlingen am Bahnhof der ÖBB