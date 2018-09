Claudia Rohnefeld: "Ich wäre eine großartige Detektivin"

Claudia Rohnefeld singt, seit sie klein war. Dieses Talent - und andere - bringt sie nun in ihrem ersten Soloprogramm auf die Bühne. Warum es nicht nervt, oft dieselben Witze zu machen.

"Ich muss einen Vogel haben, dass ich mich zwei Stunden vor Publikum auf die Bühne stelle", sagt Claudia Rohnefeld drei Tage vor der Premiere ihres ersten Soloprogramms Mitte September und runzelt die Stirn. "Gschisti Gschasti" heißt es. Lampenfieber ist bei jedem Auftritt mit dabei - auch wenn die 43 Jahre alte Wienerin seit 25 Jahren ihr Geld mit der Schauspielerei verdient. Erlernt hat sie diese Kunst gleich nach der Matura in der Schauspielschule Kraus im ersten Wiener Gemeindebezirk. "Nervös zu sein ist für mich eine Art Respekt vor den Leuten auf den Sesseln, die für meine Unterhaltung Geld bezahlen", erklärt sie beim Interview in einem Café und nippt an ihrem Pfefferminztee.