"Dumpstern": Lebensmittel aus dem Müll retten ist verboten

Lebensmittel aus dem Müllcontainer retten: Das soll in Deutschland legal werden. In Österreich sind ähnliche Schritte nicht geplant. Dabei landen auch hier Tonnen von Lebensmitteln im Müll.

Wenn sie in die Tonne steigen, ist es meist Nacht. Gemüse, Brote, Milchprodukte sind das Ziel ihrer Suche, ihr Einsatz dient dazu, Lebensmitteln eine zweite Chance zu geben.

Das Engagement kann Folgen haben: In Deutschland war das "Mülltauchen" bislang illegal, konnte sogar strafrechtlich verfolgt werden. Das soll sich jetzt ändern. In einem gemeinsamen Brief an die Justizministerinnen und Justizminister der Länder forderten Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) eine Legalisierung des sogenannten ...