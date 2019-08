Dachbrand in Wien-Simmering

Der Brand eines Daches in Wien-Simmering führte am Montagabend zu einem kurzfristigen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettung: Nachdem Passanten und Bewohner gegen 20:45 Flammen in den Fenstern einer Dachgeschoßwohnung in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße gemeldet hatten, rückte die Feuerwehr mit 28 Fahrzeugen und 120 Feuerwehrleuten an. Knapp zwei Stunden nach der Alarmierung wurde "Brand aus" gegeben.

Aktuell wird laut Feuerwehr die Dachkonstruktion geöffnet, um Hohlräume auf eventuelle Glutnester zu kontrollieren. Parallel dazu laufen Sicherungsarbeiten am Dach. Die Rettung betreut 14 Personen, acht davon wurden wegen Rauchgasinhalation ins Spital gebracht. Quelle: APA