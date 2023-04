Das Bahnmuseum im alten Luftschutzstollen

Drei Männer, 50 Loks, 200 Waggons und eine große Leidenschaft: SN-Lokalaugenschein in einem wenig bekannten Museum.

Schutzhelm aufsetzen, den Kopf einziehen und Platz nehmen in einem superengen und gänzlich komfortlosen Waggon. Angetrieben von der "zweihäusigen Metallist", einer gelben Lokomotive, die weiland in DDR-Gruben verwendet wurde, fährt man in das Innere eines mächtigen Dolomitfelsens, der österreichweit als Grazer Schlossberg bekannt ist. Der Körper wird kräftig durchgerüttelt, bald schließt man die Augen, in der Dunkelheit kann man ohnehin nicht viel erkennen. Dort, wo einst die alte Märchengrottenbahn kleine und große Kinderherzen verzückt hat, frönen heute die Mitglieder des ...