Das gespaltene Land: Im Westen trotzt man dem Virus

Im Osten steigt die Belegung der Intensivbetten, im Ländle kann man hingegen schon wieder ins Wirtshaus gehen.

Im Westen hui, im Osten pfui. Auf diesen Nenner könnte man derzeit die Coronasituation in Österreich bringen. Während in Vorarlberg die Zahl der Neuinfektionen sogar leicht zurückgeht - am Donnerstag lag die 7-Tage-Inzidenz bei 57 (pro 100.000 Bewohner) - ist man im Burgenland bereits wieder dabei, neue Kapazitäten auf den Intensivstationen zu schaffen. Das ist immer dann notwendig, wenn mehr als ein Drittel der vorhandenen Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind.

Aber auch die anderen beiden östlichen Bundesländer, Wien ...