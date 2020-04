Das Schnitzel wird jetzt abgeholt

Einige Wirte in Österreich machen aus der Not eine Tugend: Eine neue Verordnung erlaubt ihnen, die Speisen über einen Selbstabholservice anzubieten. Der Erlös deckt wenigstens die Energiekosten ab. In Hamburg gibt es eine Ramen-Rutsche.

"Ein Wiener Schnitzel mit Petersilienkartoffeln bitte und einen steirischen Backhendlsalat mit Kürbiskernöl." Zehn Minuten nach der telefonischen Bestellung können die Speisen im Salzburger Gasthaus Die Pflegerbrücke abgeholt werden. Wirt Matthias Kohlstätter hat die neue Verordnung der Bundesregierung zum Anlass genommen, um am Palmsonntag erstmals Gerichte zum Abholen anzubieten. "Für die Premiere ist es ganz gut gelaufen, rund 60 Gäste haben ihr Mittagessen mitgenommen", sagt der Wirt des seit 1802 bestehenden Salzburger Gasthofs.

"Die Abholung vorbestellter Speisen ist zulässig, sofern diese nicht vor Ort konsumiert werden und sichergestellt ist, dass gegenüber anderen Personen dabei ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten wird." Dieser Passus der neuen, von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) erlassenen Verordnung lässt viele Wirte in Österreich etwas aufatmen. So auch die Wirtsleute Andrea und Matthias Kohlstätter. Seit 1995 betreiben sie Die Pflegerbrücke, im Februar haben sie das traditionsreiche Haus umgebaut. "Wir hatten gerade 14 Tage offen, als wir wieder zusperren mussten", berichtet Matthias Kohlstätter. Wie für viele andere sei der Zustand "eine große wirtschaftliche Herausforderung". Der Abholservice werde, so Kohlstätter, jedenfalls beibehalten und sei nicht nur für die Stammgäste gedacht. Angeboten wird eine Mini-Speisekarte bestehend aus einer Suppe, sechs Hauptspeisen, zwei Kindergerichten und zwei Nachspeisen. Abholen könne man die Speisen vor dem Lokal zwischen 11.30 und 16 Uhr, bezahlt werden soll - wenn möglich - mit Bankomat- oder Kreditkarte. Dabei halte man alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen - wie das Tragen von Gesichtsmasken und Abstandhalten - ein: "Die Kunden erhalten für das Zahlen mit der Karte auch einen Einweghandschuh, der sogleich entsorgt wird."

Szenenwechsel nach Graz. Auch der Marschallhof hat am Sonntag Speisen - über ein Fenster zur Straße - verkauft: steirisches Backhendl. Wirt Johannes Koch hat diesen Service schon ab dem 16. März angeboten, musste dann aber per Verordnung damit aufhören. "Dann haben meine Frau Manuela und ich die Speisen eben zugestellt", sagt Koch, der seit 28 Jahren das Lokal mit der gutbürgerlichen Küche führt. Das Angebot sei zu Beginn zäh angenommen worden, mittlerweile habe es sich eingespielt. "Wir haben an den Haustüren im Grätzel unsere Flyer aufgehängt und bieten die gesamte Speisekarte an." Johannes Koch steht in der Küche, Gattin Manuela stellt zu. Zu Fuß oder per Fahrrad. "Es ist eine sinnvolle Beschäftigung in Zeiten des Stillstandes und die Energiekosten kommen auch herein", sagt der 56-Jährige. Was ihn optimistisch stimmt? "Wir haben jetzt auch einige Neukunden, die nach dem Ende der Coronakrise vielleicht auch zu uns ins Lokal kommen werden."

Die neue Verordnung, die das Abholen erlaubt, ist für das Ehepaar eine Erleichterung. "Über das Fenster gibt es einen Abstand von eineinhalb Metern zu den Kunden. Wir tragen Masken, die Manuela selbst genäht hat", berichtet der Wirt, der sich auch als "Fußballwirt" einen Namen gemacht hat. Doch die Zeiten, als sich bei nationalen wie internationalen Liveübertragungen Dutzende Gäste in dem Lokal gedrängt haben, sind längst vorbei: "Das Ganze ist ein schwerer Rückschlag, aber es trifft ohnehin alle und wir müssen das Beste daraus machen."

In der Coronakrise müssen Gastronomiebetriebe kreativ sein, um unter Einhaltung der Abstandsregeln Abholdienste anbieten zu können. In Hamburg hat eine Nachbarin für ein Ramen-Restaurant eine (nicht zu steile) Abholrutsche gebaut: Kunden warten nun auf dem Gehsteig auf ihre Suppen.