Im Ersten Weltkrieg führte die deutsche Armee in ihren Reihen eine "Judenzählung" durch, um dem antisemitischen Gerücht nachzugehen, Juden würden sich vor dem Dienst an der Front drücken. In der k. u. k. Armee gab es eine solche Zählung nicht. In Österreich kochte der Antisemitismus erst nach Kriegsende über.