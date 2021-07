Deutlich weniger Erstimpfungen - Impfkampagne stagniert

Die Zahl der Corona-Schutzimpfungen in Österreich geht stark zurück. Für Mittwoch hat das Gesundheitsministerium nur 73.648 neue Impfungen gemeldet - ein Rückgang um 20.000 gegenüber der Vorwoche und fast halb so viel wie am 2. Juni, dem bisher stärksten Tag der Impfkampagne. Damals wurden an einem Tag mehr als 143.000 Menschen geimpft. Besonders deutlich ist der Rückgang bei den Erstimpfungen: binnen sieben Tagen gab durchschnittlich nur knapp 17.000 "Erststiche" pro Tag.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Nur noch 64.000 Immunisierungen täglich gab es vergangene Woche