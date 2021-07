Deutsche Familie in Oberösterreich von Kuh attackiert

Eine dreiköpfige Familie aus Deutschland ist Samstagnachmittag am Rückweg von einer Alm in Gosau (Bezirk Gmunden) von einer Kuh attackiert worden. Der achtjährige Sohn und seine 35-jährige Mutter wurden verletzt ins Spital geflogen. Die Wanderer umgingen extra eine Kuhherde im Bereich des Wanderweges, um die Tiere nicht zu stören. In diesem Bereich lag aber ein junges Kalb und die Mutterkuh aus der Herde stürmte daher laut Polizei auf die Familie zu.

SN/robert ratzer Eine dreiköpfige Familie aus Deutschland ist Samstagnachmittag am Rückweg von einer Alm in Gosau (Bezirk Gmunden) von einer Kuh attackiert worden.(Symbolbild)