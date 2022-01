Die Gleise sind schon weg: Gibt es trotzdem ein neues Leben für eine tote Bahn?

Vor drei Jahren wurden auf einem 19 Kilometer langen Abschnitt der Donauuferbahn die Gleise herausgerissen. Jetzt gibt es Forderungen nach einer Wiederbelebung. Einfach wird das nicht.

Die Donauuferbahn ist tot - es lebe die Donauuferbahn. So oder so ähnlich könnte man den aktuellen Zustand jener 108 Kilometer langen Bahnverbindung vom südlichen Mühlviertel bis nach Krems beschreiben. Konkret geht es um einen 19 Kilometer langen Abschnitt in der Wachau, aus dem man vor fast drei Jahren die Gleise entfernt hat. Der Betrieb war bereits 2009 eingestellt worden. Doch nun gingen Befürworter und Gegner eines möglichen Lückenschlusses in Stellung. Die einen sehen die Chance, mit modernem öffentlichen Verkehr ...