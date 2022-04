Die Thermenbahn sucht Retter

In der Oststeiermark dümpelt eine Nebenbahn in die Bedeutungslosigkeit - die Auflassung droht. Dabei hätte die 50 Kilometer lange Strecke enormes Potenzial.

Die Thermenbahn zwischen Hartberg und Fehring hat schon bessere Zeiten erlebt. Fahrpläne, Fahrtempo und Anbindung an die großen Ballungsräume sind aus der Zeit gefallen. Deshalb ist ihr Betrieb unrentabel. Die ÖBB garantieren diesen nur noch bis 2025. Was danach geschehen soll - keiner weiß es so genau. Aus dem zuständigen Infrastrukturministerium heißt es, man wolle eine Evaluierung abwarten.

Gegen die drohende Stilllegung des Personenverkehrs auf einer Streckenlänge von ziemlich genau 50 Kilometern legen sich nun 67 Bürgermeisterinnen und ...