Diebstahl, Einbruch, Vandalismus: Kirchen wollen keine Selbstbedienungsläden sein

Kelche, Monstranzen, Engel, Kruzifixe, Geld aus Opferstöcken: Aus österreichischen Gotteshäusern wird jede Menge gestohlen. Von hohem materiellen Wert sind die entwendeten Kunstgegenstände allerdings nur selten. Das hat seine Gründe.

Kruzifixe und Weihbrunnen aus einer Kapelle in Alpbach. Eine vergoldete Marienstatue aus der Stadtpfarrkirche in Kufstein. Eine barocke Monstranz aus einer Kirche in Pfaffstätten, Hostienschalen in Biedermannsdorf - es sind nur einige, wenige Beispiele für sakrale Kunstgegenstände, die 2019 aus ...