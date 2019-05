Diskussion um Trinkwasser-Privatisierung nach Strache-Video

Nachdem der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) im Ibiza-Video auch über die Wasser-Privatisierung spricht, ist nun eine Diskussion darüber entstanden. Die SPÖ will das öffentliche Trinkwasser in Österreich per Gesetz vor Privatisierung schützen. Am kommenden Donnerstag wird ÖVP-Europaabgeordneter Othmar Karas bei einer Pressekonferenz mit Trinkwasser-Experten auftreten.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Leichtfried will Trinkwasser "unprivatisierbar" machen