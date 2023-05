Drogen sind legal zu erwerben

In Österreich werden die getrockneten Mohnkapseln für Dekorationszwecke verkauft. In Italien werden daraus Drogen fabriziert.

In Österreich werden sie vor allem als Dekorationsmaterial eingesetzt, in Italien hingegen vor allem zur Produktion von Opiaten verwendet. Die Rede ist von getrockneten Mohnkapseln. So wurde etwa erst vor Kurzem eine Frau in Italien festgenommen und anschließend unter Hausarrest gestellt, die fünf Koffer der getrockneten Kapseln von Österreich nach Rom brachte, insgesamt 45 Kilogramm. Das ist nur einer von mehreren Fällen, die in den vergangenen Wochen bekannt wurden.

"In Österreich ist der Verkauf der Mohnkapseln erlaubt", sagt der Leiter des Büros zur Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität im Bundeskriminalamt, Daniel Lichtenegger. Dies liege wohl auch daran, dass in Österreich Mohnkapseln kaum als Rauschmittel verwendet werden. Wie Drogen und welche Drogen konsumiert werden, sei von Land zu Land oft sehr unterschiedlich, sagt Lichtenegger. So gebe es etwa Staaten, die gegen den Konsum von Cannabis rigoros vorgingen, andere hätten eine liberalere Haltung. Und so sei es auch bei den Mohnkapseln. "In Italien ist es weit verbreitet, dass die getrockneten Kapseln geraucht oder ausgekocht werden", sagt Lichtenegger. Es sei aber auch kein Geheimnis, dass es in Österreich etliche Geschäfte gebe, in denen oft größere Mengen an Mohnkapseln über den Ladentisch gehen. "Das können dann durchaus 20.000 Stück sein", so der Drogenfahnder. Da sei wohl jedem klar, dass die nicht für Dekorationszwecke verwendet werden. Aber solange es keine konkreten Hinweise gebe, dass sie für die Produktion von Drogen verwendet werden, könne die Polizei hier nichts machen.

Der Schlafmohn ist eine alte Kulturpflanze aus der Familie der Mohngewächse. Er stammt aus dem Osten des Mittelmeerraums und wurde schon vor rund 6000 Jahren auch in Europa angebaut.

Damit dürfte der Schlafmohn eine der ältesten Kulturpflanzen sein, die die Menschen verwenden. In Afghanistan und einigen anderen zentralasiatischen Staaten wird Schlafmohn hauptsächlich für die Gewinnung von Opium angebaut. Sorten, die wenige Morphine enthalten, dienen aber auch zur Gewinnung von Mohnsamen für Bäcker. Mohn hat deshalb auch in Österreich als Agrarpflanze durchaus eine Bedeutung, vor allem im Waldviertel wird er angebaut.