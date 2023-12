Düstere Stimmung mit kleinem Lichtblick in Österreich

Mit der Stimmung der Österreicher ist es heuer nach düsteren drei Jahren etwas nach oben gegangen. Eine Trendumkehr gebe es laut IMAS zwar noch nicht, auch 2023 bezeichneten die Linzer Meinungsforscher noch als "unterdurchschnittlich optimistisch", aber eine leichte Verbesserung zum Vorjahr habe man festgestellt. So blicken 37 Prozent der Befragten skeptisch und 28 Prozent mit Sorge in das kommende Jahr, 30 Prozent sind zuversichtlich, so die am Freitag präsentierte Studie.

BILD: SN/APA/GINDL BARBARA Trübe Aussichten für das Jahr 2024