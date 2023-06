E-Roller machen Gehsteig zum Hindernisparcours: "Habe mich schon mehrfach verletzt"

Achtlos abgestellte E-Roller sind für Blinde und Sehbehinderte eine Gefahr. Sie kritisieren, dass trotz neuer Regeln kaum kontrolliert werde.

Für Kurt Prall werden vertraute Wege regelmäßig zum Hindernisparcours. Ob am Gehsteig liegend oder stehend - achtlos abgestellte Elektroroller bedeuten für den 62-Jährigen eine große Gefahr. Denn Prall ist schwer sehbehindert, beschreibt den Zustand seines Augenlichts als "minimalen Sehrest". Umso verärgerter ist der Obmann des Österreichischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes über die neuen E-Scooter-Regelungen in Wien, die seit 18. Mai in Kraft sind. Parken am Gehsteig ist nunmehr verboten, auch die Verwendung von fixen Abstellflächen ist im Umkreis von 100 Metern ...