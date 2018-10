E-Scooter: Abstellen am Gehsteig wird kritisiert

Die seit kurzem in Wien verfügbaren neuen Elektro-Tretroller dürfen auch am Gehsteig abgestellt werden. Das hat die städtische Mobilitätsagentur am Donnerstag auf APA-Anfrage bekräftigt. Allerdings dürfen die Gefährte nicht verkehrsbehindernd geparkt werden. Anders als in der City-Bezirksvorstehung wurden im Wiener Rathaus noch keine Beschwerden über die Sharing-Scooter registriert.

SN/APA (AFP/Archiv)/MARIO TAMA Elektro-Roller sind nun auch vermehrt in Wien zu finden