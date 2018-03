Einbrecher sperrten bei Graz Frau in Keller

Zwei unbekannte Männer sind am Dienstag in ein Einfamilienhaus südöstlich von Graz eingedrungen und haben dabei die 47-jährige Besitzerin überrascht und in den Heizungskeller gesperrt. Danach durchsuchten sie das Objekt und erbeuteten Schmuck, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte. Die Frau konnte erst Stunden später Nachbarn auf sich aufmerksam machen.

SN/sn Symbolbild.