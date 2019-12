Seit Monaten erhalten 22 Haushalte in Bad Ischl kein sauberes Wasser aus einer privaten Quelle. Die Bezirksbehörde schrieb nun eine Desinfektionsanlage vor, aber nicht alle sind zufrieden.

Es begann Ende Juni dieses Jahres. Damals kam es zu einem Rohrbruch und in der Folge zu massivem Druckabfall in den Wasserleitungen von 22 Haushalten in Bad Ischl, die ihr Trinkwasser seit rund 30 Jahren aus einer privaten Quelle beziehen. ...