Einige Kärntner und steirische Übergänge nach Slowenien zu

Die coronabedingt verschärften Ein- und Ausreiseregeln in Slowenien haben auch Auswirkungen auf den Grenzverkehr in Kärnten und der Steiermark. Wie die Polizei in Kärnten bzw. der Steiermark am Montag auf APA-Anfrage mitteilte, sind in Kärnten nur zwei Grenzübergänge, der Karawankentunnel und der Loiblpass, durchgängig offen. In der Steiermark sind es der Autobahngrenzübergang Spielfeld auf der A9, der Übergang in Bad Radkersburg sowie in Sicheldorf.

SN/APA/GERD EGGENBERGER Grenzkontrollen (Archivbild)