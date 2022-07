Lichter bleiben aus: So sparen die Städte Strom

Die Kommunen sind angehalten, sofort Gas einzusparen, um die Speicher füllen zu können. Von Verzicht auf Beleuchtung, Sauna und Schwimmbad bis zu PV-Anlagen reichen die Maßnahmen.

Einige Städte haben bereits plakative Maßnahmen angekündigt: In Niederösterreichs Landeshauptstadt St. Pölten wird das Wahrzeichen, der Klangturm, künftig nächtens nicht mehr beleuchtet. Und die Festbeleuchtung an Festspielhaus, Landestheater und weiteren Gebäuden wird derzeit überprüft. Ähnliche Akzente setzt das schwer verschuldete Wiener Neustadt zum schnellen Stromsparen: Sehenswürdigkeiten wie Rathaus, Militärakademie, Mariensäule, Kasematten, Kapuzinerkirche und Dom bleiben in der Nacht finster. In zahlreichen Landgemeinden in der Steiermark wird über die Notwendigkeit einer Straßenbeleuchtung nachgedacht beziehungsweise werden die Laternen auf ...