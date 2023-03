Erdbeben der Magnitude 4.2 in Gloggnitz

Im Raum Gloggnitz in Niederösterreich hat sich am Donnerstag um 22.26 Uhr ein Erdbeben der Magnitude 4.2 ereignet. Laut dem Österreichischer Erdbebendienst GeoSphere Austria wurden die Erschütterungen in weiten Teilen Ostösterreichs von der Bevölkerung "deutlich verspürt". Im Bereich des Epizentrums sind leichte Gebäudeschäden möglich.

Um 23.11 Uhr gab es ein Nachbeben mit einer Magnitude 2.3. Dieses wurde zum Teil von der Bevölkerung verspürt, mit weiteren Schäden an Gebäuden war bei dieser Stärke nicht zu rechnen.