Erlöst von allem - der Tod als letzte Erlösung vom Schmerz

Schmerzenszeit. Warum muss das Fleisch leiden - und was hilft? Die Frage beschäftigte die Menschen schon immer.

Er kommt jeden Tag am Vormittag, wird am Nachmittag mächtiger und bleibt bis in den späten Abend. Der Schmerz ist Nikola Göttlings täglicher Begleiter. Seit mehr als 20 Jahren kämpft die 51-jährige Wienerin mit multipler Sklerose. Es begann damit, dass ein Hausschuh vom Fuß fiel. Dann kamen schleichend immer mehr Symptome dazu. Mittlerweile braucht sie einen Rollstuhl. "Jetzt beginnt mein rechter Arm schwächer zu werden, vor allem am Nachmittag. Da tu ich mir sehr schwer, das Besteck zu halten." Den ...