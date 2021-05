Ermittlungen wegen Wilderei nach Bären-Abschuss in Rumänien

In Rumänien hat der Tod des mutmaßlich größten Braunbären des Landes, der im März offenbar von Prinz Emanuel von und zu Liechtenstein geschossen worden war, ein strafrechtliches Nachspiel: Wie die Staatsanwaltschaft des Bezirks Covasna am Donnerstagvormittag mitteilte, hat sie in der Causa strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet - und zwar wegen des Verdachts auf Wilderei und unrechtmäßigen Waffengebrauchs.

SN/APA/KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Braunbär Arthur in Rumänien erschossen