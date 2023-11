Erste Alpenvereinshütte mit Wasserstoff für Stromerzeugung

Der Alpenverein Austria hat im Sommer die letzte seiner 18 Hütten in Österreich thermisch und energetisch saniert und ein "Leuchtturmprojekt" abgeschlossen: Die Sonnschienhütte auf 1.523 Meter Seehöhe im Hochschwabgebiet in der Steiermark ist die erste und bisher einzige heimische Alpenvereinshütte, die mit einer Wasserstoffanlage betrieben wird. Die Bauarbeiten wurden im September abgeschlossen, nach einem Pächterwechsel startet die Hütte am 5. Dezember in den Winterbetrieb.

BILD: SN/APA/DPA/JAN WOITAS Photovoltaik- und Wasserstoffanlage für Stromerzeugung