Der Gastronomieführer "Gault & Millau" ändert nun auch in Österreich das Bewertungssystem. Zu den Besten mit fünf statt bisher vier Hauben zählen aus Salzburg weiterhin Karl und Rudi Obauer.

Am Donnerstag erscheint die 41. Ausgabe des "Gault & Millau", des wohl bekanntesten Restaurant- und Genussführers in Österreich. Die Herausgeber Martina und Karl Hohenlohe, die das Werk in Lizenz des französischen Verlags Gault & Millau herausgeben, mussten dabei das Bewertungsschema ...