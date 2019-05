Barfuß und ohne Geld: Dominik Ployer war fast 1000 Kilometer unterwegs, um für das "Wählen gehen" zu werben. Am Sonntag ist er in Europas Hauptstadt angekommen.

"Jetzt bin ich da," sagt Dominik Ployer und schiebt sein Fahrrad auf den Platz vor dem Europäischen Parlament in Brüssel. Hinter dem Oberösterreicher liegen drei Wochen und fast 1000 Kilometer. Am 28. April war der gelernte Heilmasseur in St. Georgen ...