Ex-Skirennläufer Reinhard Tritscher starb bei Alpinunfall in der Steiermark

Der 72-jährige einstige Skirennläufer Reinhard Tritscher ist am Donnerstag bei einem Bergunfall in Ramsau im steirischen Bezirk Liezen ums Leben gekommen. Der Mann dürfte abgestürzt sein. Dabei erlitt er so viele schwere Verletzungen, dass er von der Bergrettung nur noch tot aufgefunden wurde.

SN/gepa pictures/ hans oberlaender Reinhard Tritscher – dieses Bild zeigt ihn am 1. Februar 2018 bei der 125-Jahre-Feier des steirischen Skiverbandes in Mürzzuschlag.