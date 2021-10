Experte für Corona-Impfpflicht und Booster nach fünf Monaten

Angesichts der stark steigenden Infektionszahlen in der vierten Coronavirus-Welle hat sich der Molekularbiologe Ulrich Elling am Freitag auf Twitter für eine Impfpflicht sowie Booster-Impfungen bereits fünf Monate nach dem zweiten Stich ausgesprochen. "Die saisonale Covid-19-Welle galoppiert", konstatierte der Gruppenleiter am IMBA (Institut für Molekulare Biotechnologie) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW).

SN/APA/HERBERT NEUBAUER