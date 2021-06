Fahrender Imbissstand in Wien-Floridsdorf explodiert

En Foodtruck ist Samstagfrüh in Wien-Floridsdorf in die Luft geflogen. Laut Christian Feiler, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, ereignete sich die Explosion gegen 7.30 Uhr in der Donaufelder Straße 137 im Bereich zahlreicher Kundenparkplätze vom Supermarktfilialen und Geschäften, wo der fahrbare Imbissstand abgestellt war. Auf Fotos war zu sehen, dass Trümmer in einem großen Umkreis verstreut lagen. Verletzte gab es nicht.

SN/APA/STADT WIEN/FEUERWEHR Der Foodtruck ist kaum wiederzuerkennen