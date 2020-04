Frieda Hochgatter besucht ihre Tochter regelmäßig am Familiengrab. Die 87-Jährige erinnert sich an "Friedis" Lieblingsspeise, und was sie mit deren blutigen Schmuckstücken machte.

Die 87-jährige Frieda Hochgatter sitzt am Küchentisch ihrer Wohnung und blättert in mehreren Fotoalben. Die Bilder zeigen "Friedi", wie die Mutter ihre einzige Tochter Elfriede nennt, als Kleinkind, in der Volksschule, bei Ausflügen mit den Eltern und im Urlaub. Eine ...